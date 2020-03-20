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أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 20 مارس 2020 07:23 م
أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حصلت عليها وزيرة الصحة خلال زيارتها لبكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. الوثيقة تتضمن تفاصيل التعامل مع الفيروس بدءاً من الكشف والتعرف عليه والوقاية والعلاج.. البرلمان يشكر القيادة السياسية والحكومة على الإجراءات الاحترافية ويقدم 10 نصائح للمواطنين لتخطى الأزمة.

 

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ـ حصلت عليها وزيرة الصحة خلال زيارتها لبكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. الوثيقة تتضمن تفاصيل التعامل مع الفيروس بدءاً من الكشف والتعرف عليه والوقاية والعلاج.. البرلمان يشكر القيادة السياسية والحكومة على الإجراءات الاحترافية ويقدم 10 نصائح للمواطنين لتخطى الأزمة

 

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الوثيقة الصينية

وزيرة الصحة

وزير الإسكان

وليد سليمان

وزير التعليم

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