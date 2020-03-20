أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حصلت عليها وزيرة الصحة خلال زيارتها لبكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا.. الوثيقة تتضمن تفاصيل التعامل مع الفيروس بدءاً من الكشف والتعرف عليه والوقاية والعلاج.. البرلمان يشكر القيادة السياسية والحكومة على الإجراءات الاحترافية ويقدم 10 نصائح للمواطنين لتخطى الأزمة.

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