أخبار مصر اليوم.. منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس "كورونا"

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس "كورونا"، حيث بدأ منتدى شباب العالم بإطلاق حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم ايماناً بدور الشّباب فى المُساهمة في التّغيير الحقيقى للمستقبل وإدارة الأزمات والتحديات، وتتضمن الحملات التوعوية التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس، وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19" كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وطرق الوقاية منه.

الوكالة الطبية الروسية تعلن جاهزية اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد 11 شهرا

أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى تعمل عليه هذه المؤسسة العلمية سيكون جاهزا بعد 11 شهرا ، فيما أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كلوب يطلب بيع محمد صلاح وساديو مانى فى الصيف

أفادت تقارير إنجليزية عن رغبة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى فى بيع الثنائى محمد صلاح وساديو مانى مهاجما الفريق فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدورى الإنجليزى بعد توقف المسابقة عقب تفشى فيروس كورونا.

تشييع جثمان عروس بالشرقية توفيت بالفستان الأبيض أثناء حفل زفافها

شيع المئات من أبناء مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، جثمان "نيرة إ" العروسة، منذ قليل، والتي توفيت أمس بالفستان الأبيض أثناء حفل زفافها، إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها، وتم وضع طرحة بيضاء علي النعش.

الأهلي يعلن تفاصيل فشل مفاوضات تجديد عقد حسام عاشور

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح، أجتماعاً عصر اليوم مع حسام عاشور، لاعب الفريق أبلغته بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوى الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون هو - أى عاشور- من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلى على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

الحكومة الأردنية تعلن حظر التجوال فى المملكة اعتبارا من يوم غد السبت

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، الجمعة، حظر التجول في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.

شاهد بكاء إمام المسجد النبوى لعدم وجود مصلين بسبب كورونا

أجهش إمام الحرم النبوي بالمدينة المنورة بالبكاء أثناء صلاة الجمعة اليوم، بعد أن بدا المسجد خاويا من المصلين بعد انتشار فيروس كورونا.

اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز يشاركون في بطولات إفريقيا حال إلغاء الدوري

يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة من اجل تحديد موقف مسابقة الدوري العام وكل السيناريوهات المطروحة سواء باستكمال المسابقة او إلغاءها .

منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس "كورونا

بدأ منتدى شباب العالم بإطلاق حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم ايماناً بدور الشّباب في المُساهمة في التّغيير الحقيقيّ للمستقبل و إدارة الأزمات والتحديات ، و تتضمن الحملات التوعوية التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس، وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19" كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، و طرق الوقاية منه .

الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال

علم "اليوم السابع" أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي أبلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم،الجمعة لحسم ملف التجديد.

علماء يعثرون على أجسام مضادة بجسد مريض سابق بسارس تعطى أمل فى علاج كورونا

مع استمرار تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة ودول العالم ، قدم العلماء بصيص أمل للوباء بعد اكتشاف جسم مضاد يمكنه تحييد المرض، وفقا لما ذكرته صحيف ديلى ميل البريطانية،حيث استخدم الأكاديميون العاملون في منظمة Diamond غير الهادفة للربح ببريطانيا جهاز الأشعة السينية ، الذي يعمل مثل الميكروسكوب العملاق ، لفحص دم مريض تم تشخيصه سابقًا بالسارس" مرض الالتهاب الرئوى الحاد"

خبراء الصحة ينصحونك: تغلب على القلق والخوف من كورونا بالحب والضحك

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الضحك والحب يعملان على تقوية جهازك المناعى، وخلال فترة انتشار فيروس كورونا فى العالم يتعرض الكثير منا للخوف والقلق من الفيروس، نتيجة نشر أخبار يومية عن الإصابات العالمية، وعدد القتلى التى تنشرها وسائل الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعي، لذلك ينصح خبراء الصحة بالتغلب على مشاعر القلق والخوف بالحب والضحك.

مصابة بريطانية بكورونا تكافح لالتقاط أنفاسها من العناية: لا تستهينوا بالفيروس (فيديو)

حذرت امرأة من "عدم المخاطرة" في الحصول على عدوى الفيروس التاجي، بعد دخولها المستشفى للالتهاب الرئوي.وقامت تارا جين لانجستون ، 39 عامًا ، بتسجيل فيديو لبث رسالة من وحدة العناية المركزة في مستشفى هيلينجدون في غرب لندن، حيث تم وضعها يوم الجمعة الماضي واختبرت إيجابية لـ COVID-19 يوم الأحد.

آيتن عامر تغنى في العزل المنزلى.. ووفاء: العيلة الفاضية رزق (فيديو)

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها بيوميات عائلتها خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع، ونشرت فيديو لشقيقتها آيتن عامر وابنها "عمر"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام" خلال غنائهما عبر تطبيق "تيك توك"، معلقة: "أحلى دويتو ده و لا إيه، العيلة الفاضية رزق".

بنك مصر: شراء الشهادة بفائدة 15% عن طريق القنوات الإلكترونية فقط وليس الفروع

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن طرق الحصول الشهادة السنوية ذات عائد 15%، بالنسبة لعملاء البنك القائمين سيتم عن إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحساب العميل بالبنك.

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى غادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين فى الأول من مارس لزيارة الصين لتقديم الدعم والتضامن للشعب الصينى مع تسليم حكومتهم هدية مصر من الأدوية والمستلزمات تعينهم فى حربهم ضد كورونا.

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الجمعة، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك، تشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، وذلك اعتبارًا من صباح الأحد المقبل 22 مارس، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.