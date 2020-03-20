اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 10:04 م
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أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

الجمعة، 20 مارس 2020 10:04 م
أخبار × 24 ساعة.. إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء إغلاق المحال التجارية
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

إغلاق محال العتبة والدقى والجيزة والباعة الجائلين يمتثلون لقرار مجلس الوزراء

استئناف حركة البضائع بين مصر والسعودية بالخط الملاحى "سفاجا - ضبا"

صندوق مكافحة الإدمان يكرم أمهات المتطوعين ويعلن الأسماء إلكترونيا بسبب كورونا

 

وزارة التموين: صرف 85 % من السلع المدعمة عن شهر مارس

 

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين

 

وزير التعليم: من لم يقدم مشروع بحث يبدأ العام الجديد قبل زملائه بأسبوعين

 

السياحة: غلق كافة المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة

 

وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عن المصريين بالخارج بعد انتشار كورونا

 

نجدة الطفل يعلن استمرار الخط الساخن 16000 لتلقى شكاوى العنف ضد الأطفال

 

التعليم العالى: اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة الخطط المستقبلية بسبب كورونا

 

"الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور

 

 


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