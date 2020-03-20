اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أحدث ابتكار لمكافحة كورونا..مقهى بتايلاند يقدم القهوة للزبائن على صينية عجل

الجمعة، 20 مارس 2020 06:44 م
أحدث ابتكار لمكافحة كورونا..مقهى بتايلاند يقدم القهوة للزبائن على صينية عجل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بانكوك (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مقهى فى تايلاند استخدام نظام للسحب لتقديم القهوة على عربات بعجل بعدما أجبرت العدوى بفيروس كورونا قطاع الأعمال على ممارسة التباعد الاجتماعي.

 

وسجلت تايلاند أكثر من 300 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير كانون الثانى لكن تم رصد أكثر من نصف هذا العدد خلال الأسبوع الجارى وحده مما يزيد المخاوف من الإصابة بالمرض عن طريق المخالطة.

 

وللقضاء على الخوف، وضع مقهى (آرت أوف كوفي) نظاما للسحب باستخدام حبل لتقديم المشروبات على مسافة متر للحد من الاتصال بين العاملين والزبائن.

 

وقال أبيراك تشامراكسين مالك المقهى (39 عاما) "استلهمت هذه الفكرة من التباعد الاجتماعى فى الصين.. سمعنا أنها نجحت فى الحد من تفشى المرض ومنع إصابة حالات جديدة بالعدوى".

 

ووضع المقهى أيضا لافتة تقول إنه يفضل الدفع الإلكترونى عن الدفع النقدى حتى لا يضطر العاملون على التعامل مع النقود والعملات. ويعتقد كثيرون أن بعضا من الحالات التى أصيبت بالمرض فى البداية التقطت الفيروس عن طريق النقود التى دفعها سائحون مصابون بالعدوى، ورحب أحد الزبائن بهذه المبادرة لأن المسافة ساعدت على منع المخالطة على الرغم من أن العاملين فى المقهى يرتدون بالفعل كمامات على الوجه وقفازات.

 

وقال نوباراتورن برومكاو "كنت قلقا بعض الشيء فى البداية من مخالطة آخرين لكن بعدما شاهدت ما فعله المقهى أعتقد أنهم يهتمون بمخاوف الزبائن.. وأنا سعيد جدا بذلك".

 

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

تايلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى كندا إلى 925 و12 حالة وفاة

الجمعة، 20 مارس 2020 06:32 م

بنك إنجلترا المركزى يلغى اختبار التحمل للمصارف الكبرى فى ظل عدوى كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:23 م

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 7102

الجمعة، 20 مارس 2020 06:22 م

الصحة العالمية تخصص رقما على "واتس آب" لنشر المعلومات الصحيحة عن كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:20 م

ترامب: نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين

الجمعة، 20 مارس 2020 06:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة