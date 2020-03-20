أحدث ابتكار لمكافحة كورونا..مقهى بتايلاند يقدم القهوة للزبائن على صينية عجل

بانكوك (رويترز)

بدأ مقهى فى تايلاند استخدام نظام للسحب لتقديم القهوة على عربات بعجل بعدما أجبرت العدوى بفيروس كورونا قطاع الأعمال على ممارسة التباعد الاجتماعي.

وسجلت تايلاند أكثر من 300 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير كانون الثانى لكن تم رصد أكثر من نصف هذا العدد خلال الأسبوع الجارى وحده مما يزيد المخاوف من الإصابة بالمرض عن طريق المخالطة.

وللقضاء على الخوف، وضع مقهى (آرت أوف كوفي) نظاما للسحب باستخدام حبل لتقديم المشروبات على مسافة متر للحد من الاتصال بين العاملين والزبائن.

وقال أبيراك تشامراكسين مالك المقهى (39 عاما) "استلهمت هذه الفكرة من التباعد الاجتماعى فى الصين.. سمعنا أنها نجحت فى الحد من تفشى المرض ومنع إصابة حالات جديدة بالعدوى".

ووضع المقهى أيضا لافتة تقول إنه يفضل الدفع الإلكترونى عن الدفع النقدى حتى لا يضطر العاملون على التعامل مع النقود والعملات. ويعتقد كثيرون أن بعضا من الحالات التى أصيبت بالمرض فى البداية التقطت الفيروس عن طريق النقود التى دفعها سائحون مصابون بالعدوى، ورحب أحد الزبائن بهذه المبادرة لأن المسافة ساعدت على منع المخالطة على الرغم من أن العاملين فى المقهى يرتدون بالفعل كمامات على الوجه وقفازات.

وقال نوباراتورن برومكاو "كنت قلقا بعض الشيء فى البداية من مخالطة آخرين لكن بعدما شاهدت ما فعله المقهى أعتقد أنهم يهتمون بمخاوف الزبائن.. وأنا سعيد جدا بذلك".