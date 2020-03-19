اليوم السابع
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19 قرارا لوزير التعليم تحسم مصير الدراسة وامتحانات الترم الثانى.. اعرفها

الخميس، 19 مارس 2020 11:11 م
19 قرارا لوزير التعليم تحسم مصير الدراسة وامتحانات الترم الثانى.. اعرفها وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"،  بعد قرار تعليق الدراسة، اليوم السابع يستعرض فى 19 معلومة قرارات الوزارة خلال الترم الثانى.
 
 
1ـ  الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية.
 
2ـ  المكتبة ضمت مناهج الصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.
 
3ـ  إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة.
 
4ـ  يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".
 
5ـ الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح للطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل.
 
6ـ سيتلقى الطالب من معلمه فى الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الإفتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".
 
7ـ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب.
 
8ـ يستكمل أولياء الأمور للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.
 
9ـ من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل" لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسى الحالى والاكتفاء بعمل بحث لكل مادة على المنصة الإلكترونية.
 
10ـ سيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته فى تنفيذ البحث فى وقت مدته شهرين من اليوم.
 
11ـ الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالى فى موعده كما هو معلن.
 
12ـ الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، حتى يوم 5 أبريل المقبل. ويؤديه الطلاب من المنزل.
 
13ـ  سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
 
14ـ سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل، وتصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
 
15ـ طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.
 
16ـ  طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات "البحث"
 
17ـ طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فى الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات "البحث"
 
18ـ الطلاب المصريين في الخارج  سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات البحث.
 
19ـ لا نية لحذف أجزاء من المنهج.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الترم الاول

وقف الدراسة

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