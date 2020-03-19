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11 إصابة جديدة فى العراق بكورونا..وتحذيرات من تداعيات خطيرة لخرق حظر التجوال

الخميس، 19 مارس 2020 01:55 م
11 إصابة جديدة فى العراق بكورونا..وتحذيرات من تداعيات خطيرة لخرق حظر التجوال كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات فى الرصافة، حالة واحدة فى كلا من مدينة الطب، النجف، البصرة، الديوانية، المثنى، واسط، حالتين فى كربلاء، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفاة اليوم.

 

ولفتت الصحة العراقية إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 177 حالة تم شفاء 49 منهم وتسجيل 12 حالة وفاة، مؤكدة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها.

 

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

 

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة في تفشي فيروس كورونا بسبب خرق حظر التجوال من قبل اعداد كبيرة من "الزوار والمارة"، محملة الجهات المعنية المسؤولية كاملة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفى لها، لاطلاع الرأي العام في العراق على الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

 

وأوضحت الوزارة أن "حظر التجول بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات"، مبينة أن عددا كبيرا من الزوار المشاة شوهدوا ، اليوم، في الطرقات العامة، كما نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة.

 

 


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