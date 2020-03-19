10 إجراءات قررتها محافظة القاهرة لمواجهة تفشى كورونا.. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مجموعة من القرارات العاجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

1- غلق الحدائق العامة لمنع التجمعات.

2- غلق مراكز خدمة المواطنين والاكتفاء بالتعامل الالكترونى لاستقبال الشكاوى.

3- منع التعامل الورقى في المحافظة وتخصيص بريد الكترونى لتبادل المعلومات.

4- تخفيض عدد العاملين لـ50% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

5- تطهير المنشآت الحكومية .

6- حملات مكثفة لضبط الأسواق لمنع احتكار السلع أو رفع أسعارها خاصة المستلزمات الوقائية.

7- إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية.

8- غلق المراكز التعليمية وصالات الجيم والحضانات.

9- منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وغيرها والحد من الاجتماعات والندوات.

10- حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة.