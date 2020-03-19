اليوم السابع
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10 إجراءات قررتها محافظة القاهرة لمواجهة تفشى كورونا.. تعرف عليها

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص
10 إجراءات قررتها محافظة القاهرة لمواجهة تفشى كورونا.. تعرف عليها فحص المترددين على محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مجموعة من القرارات العاجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
 
1- غلق الحدائق العامة لمنع التجمعات.
2- غلق مراكز خدمة المواطنين والاكتفاء بالتعامل الالكترونى لاستقبال الشكاوى.
3- منع التعامل الورقى في المحافظة وتخصيص بريد الكترونى لتبادل المعلومات.
4- تخفيض عدد العاملين لـ50% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
5- تطهير المنشآت الحكومية .
6- حملات مكثفة لضبط الأسواق لمنع احتكار السلع أو رفع أسعارها خاصة المستلزمات الوقائية.
7- إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية.
8- غلق المراكز التعليمية وصالات الجيم والحضانات.
9- منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وغيرها والحد من الاجتماعات والندوات.
10- حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة.
 

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