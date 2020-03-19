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يا الله الأمان.. دعاء مؤثر للشيخ أحمد علي البنا للوقاية من وباء كورونا.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 10:43 ص
يا الله الأمان.. دعاء مؤثر للشيخ أحمد علي البنا للوقاية من وباء كورونا.. فيديو الشيخ أحمد محمود على البنا
كتب على عبد الرحمن

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قدم الشيخ أحمد البنا، نجل الشيخ الراحل محمود علي البنا، دعاء لرفع الوباء عن مصر والمصريين، فى ظل انتشار فيروس كورونا عالميا، وأعلنت وزارة الصحة أمس أمس الأربعاء، إجمالي العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد وبلغ 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وجاء نص الدعاء الذى خصه به الشيخ أحمد محمود على البنا، اليوم السابع كما يلى:


يا الله الأمان الأمان
يا من هو فى سلطانه قوى
يا من هو فى ذاته قوى
يا من هو فى عزه لكيف
يا من هو فى لطفه شريف
يا من هو فى ملكه غنى
خلصنا من الوباء
خلصنا من الوباء
خلصناء من الوباء


وفى حوار سابق لليوم السابع، كشف الشيخ أحمد محمود على البنا، سبب ووقت تحوله لتلاوة القرآن الكريم ليرث مهنة والده قائلاً:"عقب وفاة والدى بشهرين وكان عمرى وقتها 35 عامًا كان لوالدى صديق مبتهل فى الإذاعة اسمه الشيخ محمد سعيد الفراش، وكان قد التقط ووالدى صورًا قبل وفاته مباشرة فذهبت إليه لأخذ نسخة منها، وكنا نتحدث سويًا عن العصر الذهبى للمقرئين، وخلال حديثنا قلدت تلاوة لوالدى وللشيخ مصطفى إسماعيل، فقال لى الشيخ الفراش "بس تاهت ولاقيناها"، فقلت له "إيه هى اللى تاهت ولقيناها"، قال "ألا تحب أن من يسمعك يترحم على والدك"، فقلت "طبعا" فقال "اللى انا سمعه دا مشروع صيت فيجب أن تسير على درب والدك، رفضت فى البداية ثم قلت له دعنى استخير الله... وحينما عدت للمنزل قلت لوالدتى وأخوتى ما حدث ففرحوا كثيرا، وقالت والدتى ياريت تكمل مسيرة والدك، فصليت صلاة استخارة، وفى ليلتها رأيت رؤية أننى كنت فى حفرة ولا أدرى من أين أخرج، وإذا بوالدى يقف على شفا الحفرة، ويمد يداه ويقول لى تعالى يا أحمد".


وتابع البنا الصغير :"وصبيحتها وجدت والدتى تعطينى "قفطانين" وقالت لى والدك أتى إلى فى المنام وقال لى أعطيهم لأحمد، فقلت هذه الإشارة، وبدأت كل جمعة أتلو فى مسجد الوالد بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية قبل كل صلاة، وبدأت الناس تعرف أن للشيخ محمود على البنا ابنا يتلو فى مسجده".

 
وأكدت الوزارة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، وأنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 


احمد محمود على البنا

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