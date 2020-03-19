وكيل تعليم كفر الشيخ: أغلقنا 1225 سنتر و15حضانة خلال 5 أيام

كفر الشيخ – محمد سليمان

بناء على تعليمات اللواء حمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،تابعت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ،بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ ، ورؤساء مجالس المدن ،حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ ، لليوم الخامس على التوالي ، مساء الأربعاء ،وكذلك هناك حملات مماثلة في 13مدينة ومركز، لغلق السناتر ،جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضى .

جاء ذلك الدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، ومجدي أبو العنين، مدير إدارة التعليم الفني بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، والمهندس وائل فرج ، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ ،وعدد من قيادات مجلس مدينة الرياض وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سامون والعميد محمود الكموني ، مأمور قسم أول ،والرائد سعد اللبيشي ، رئيس مباحث قسم أول ،ومعاونيه النقيبين بهاء الشافعي ،وعادل اصف، والمقدم أحمد عبد السلام مدير إدارة المرافق، وهاني حمدان من مكتب وكيل الوزارة ،وعدد من قيادات المديرية .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الحملات بدأت من مساء الأحد الماضي ،ومستمرة بشكل يومي نهاراً وليلاً ، وأن عدد الحملات التي تم شنها بمدينة كفر الشيخ 11حمله، وبلغ عدد السناتر التي تم غلقها على مستوى المحافظة1225 سنترا و15حضانة، موجه الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ، وكل رؤساء المدن للمساندة في حملات غلق السناتر .

وأضافت وكيل الوزارة ، أن حملات السناتر مستمرة ليلا ونهاراً، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ مصمم على غلق كافة السناتر، ولم يتم فتحها، والقضاء على التعليم الموازي .

اكتشف أعضاء حملات غلق السناتر بكفر الشيخ عدد من المفارقات الغريبة منها الإيجابية والسلبية أبطالها معلمين أصحاب سناتر وأصحاب حضانات بقرى ومدن المحافظة ،ومن بين السلبيات أن هناك حجرات مخصصة للدروس الخصوصية لا تعليق بوجود الطلاب فيها.

ففي قرية المنشة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، فوجئ أعضاء الحملة بسنتر في الطابق الثاني بمنزل، ملىء بالحجارة البيضاء المثبتة في الارضية بإسمنت وعليها شلتات لجلوس الطلاب عليها، بدلاً من الكراسي أو التخت، وبالحجرة 70 حجراً، وتمكنت الحملة من إزالة الحجارة المثبتة عقب التواصل مع الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

قال المهندس يسف البسيوني ، وكيل إدارة قلين التعليمية ، فوجئنا عند تواجدنا بالسنتر أن محتوياته عبارة عن حجارة مثبته في الارضية ، وعليها شلتات لجلوس الطلاب في وضع غير آدمي، وتم ازالتها بعد التواصل مع الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف البسيوني ،كما لاحظنا نموذج مشرف لصاحب حضانة بقرية حصة الغنيمى، بادر صاحبها بإزالة اللوحة من تلقاء نفسه، مبدياً تعاونه مع الحملة مؤيداً لما تقوم به ، حفاظاً على أطفالنا.



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