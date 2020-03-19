اليوم السابع
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وقف تحركات قوات أمريكية فى أفغانستان بسبب فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:10 م
وقف تحركات قوات أمريكية فى أفغانستان بسبب فيروس كورونا عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن /أ ش أ

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أكد الجنرال سكوت ميلر قائد قوات حلف الشمال الأطلسى "ناتو" فى أفغانستان، اليوم الخميس، أن البعثة التى تقودها أمريكا فى أفغانستان أوقفت مؤقتًا تحركات قواتها تزامنًا مع عمل مسئولين أمريكيين على منع تفشى فيروس كورونا.

وقال ميلر - فى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن هذا القرار يعنى أيضًا أن بعض القوات قد لا تستطيع مغادرة أفغانستان.

وأضاف ميلر "من أجل الحفاظ على صحة قواتنا، تعمل بعثة الدعم الوطيد التابعة للناتو على إجراء التعديلات اللازمة لوقف تحركات أفراد القوات الأمريكية فى أفغانستان بشكل مؤقت"، لافتًا إلى أن الحلف يعمل على إجراء فحوصات ما قبل نشر القوات.

وأوضح أنه اعتبارًا من اليوم ظهرت أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا على بعض أفراد البعثة الأمريكية وخضعوا للعزل، ولا توجد معامل لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا فى أفغانستان ولذا تم إرسال العينات إلى منشأة اختبار عسكرية أمريكية فى ألمانيا.

وأشار إلى أن 1500 قوة متعددة الجنسيات ومدنيين ومقاولين وصلوا أفغانستان الأسبوع الماضى خضعوا لحجر صحي، مشددًا على أن هذه الخطوة اتُخذت من منطلق الحرص الزائد وليس لأنهم مصابون بالفيروس.

ومن المقرر عقد اجتماعات مع الأطراف الأفغانية باستخدام وسائل تقنية وليس وجهًا لوجه سعيًا لحماية أفراد البعثة الأمريكية، بحسب ميلر.

 


قوات أمريكية

الجيش الامريكى

أفغانستان

فيروس كورونا

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