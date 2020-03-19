اليوم السابع
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وصول طائرة عسكرية مطار براج محملة بمواد طبية من الصين لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:03 م
وصول طائرة عسكرية مطار براج محملة بمواد طبية من الصين لمكافحة كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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هبطت طائرة عسكرية  تشيكية في مطار براج  الدولي قادمة من  الصين، وعلى متنها 150 ألف جهاز اختبار سريع للكشف عن مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تبرعت بها  ‫حكومة الصين لجمهورية  التشيك.
 
وكانت  اخر الإحصائيات لوباء كورونا فى التشيك، حتى الثامنة من مساء  يوم الخميس، بلغ عدد المصابين في جميع الأقاليم الـ 14 في  التشيك  بـ 694 حالة مصابة و3 حالات  شفيت  و5 حالات حرجة ولا يوجد وفيات.
 
وشكر زيمان الصين لكونها الدولة التي ساعدت جمهورية التشيك على توريد الأجهزة الطبية،  كما رحب بأنشطة المتطوعين لمساعدة الآخرين.
واجتمع  زيمان نهاية  الأسبوع الماضى مع أعضاء حكومته، ومجموعة من الخبراء، الذين أكدوا أن  أكبر مشكلة في مكافحة فيروسات التاجية هي النقص الكبير في الأجهزة الطبية،  وقال "لذلك أود أن أشكر جمهورية الصين الشعبية ، التي كانت الدولة الوحيدة التي ساعدتنا في تقديم هذه الأشياء.
 
‎  ودعا المعارضة إلى دعم الإجراءات الحكومية. إذا كانت غير قادرة على ذلك ، فيجب أن "تظل صامتة" على الأقل خلال فترة الحجر الصحي. 
ووفقا له  قال زيمان: يجب على الناس أن لا يولوا اهتماما كبيرا لـ "نباح وصياح" الصحفيين ، لأنهم "يكتبون عن كل شيء ولا يفهمون أي شيء". يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لنصيحة الخبراء التي يمكن أن تساعدهم.
 
‎وقال زيمان: "أرحب بشدة بالأنشطة التلقائية للمتطوعين الذين يجتمعون لمساعدة مواطنيهم ، سواء كان ذلك لمساعدة المتقاعدين أو العائلات التي لديها أطفال ليس لديهم أحد لرعاية ، أو بمساعدة الأطباء في المستشفيات وما إلى ذلك".
 
‎وأضاف زيمان "أتمنى أن نحب بعضنا البعض أن نكون طيبين ومفيدين ، وأن نساعد بعضنا البعض وأن نثبت إنسانيتنا في هذا الوقت العصيب". لم يكن هناك حجاب على وجهه.
 

رئيس تشيك

التشيك

الصين

كورونا

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