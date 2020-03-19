وزير خارجية الصين : مستعدون لتقديم المساعدة للدول فى مكافحة كورونا

وكالات

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى وانج يي، إن بلاده ستتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية وستقدم المساعدة فى حدود قدراتها للدول التى بحاجة إلى المساعدة فى الكفاح ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وخلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهولندى، ستيف بلوك، أكد وانج، أن وضع المرض في البلدان الأوروبية مثير للقلق، وذلك فى أعقاب انتشاره في العديد من البلدان والمناطق، وقال إن الصين تؤكد مع هولندا خطورة الموقف الذى تواجهه، وتعرب عن تضامنها العميق مع الشعب الهولندي.

ولفت وانج إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الصين نفسها لا تزال فى حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الخاصة بمكافحة المرض، إلا أنها ستتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، وستقدم المساعدة في حدود قدراتها للدول التي تعصف بها الأزمة، وستشارك خبراتها في الوقاية والسيطرة.

وبشأن طلبات الشراء الهولندية من الصين، قال وانج إن الصين مستعدة لتقديم المساعدة وإجراء ترتيبات لتيسير التخليص الجمركى والشحن والأمور الأخرى، وأضاف أن الصين مستعدة أيضا للتعاون مع هولندا فى قطاع التطبيب عن بعد وتدعيم تبادلات الخبراء الطبيين. كما أعرب عن ايمانه بأنه تحت قيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، فإن الشعب الهولندي سيتحد للتغلب على المرض في أسرع وقت عبر استغلال النظام الطبي الناضج في البلاد.

وقال وانج، إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لحماية حقوق المواطنين الصينيين فى الخارج، وإن المواطنين الصينيين في هولندا سيتخذون الاحتياطات الشخصية، كما أوصت السلطات الصحية الهولندية للدعم النشط لجهود مكافحة الفيروس على المستوى المحلي.

وأعرب وانج عن أمله في أن تولي الحكومة الهولندية أهمية كبيرة لحماية صحة وسلامة وحقوق المواطنين الصينيين هناك، وأن توفر لهم الضمان الطبى، وشدد وانغ على أن الفيروس لا يعرف حدودا. كما أنه عدو مشترك للبشرية يتطلب استجابة مشتركة من المجتمع الدولي.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار الفيروس، شاركت الصين المعلومات الخاصة بمكافحة المرض مع المجتمع الدولى بروح الانفتاح والشفافية والمسؤولية، ووفرت وقتا ثمينا للدول الأخرى في الوقاية والسيطرة.

وفي إشارته للظهور الأخير لتوجه عكسي يربط الفيروس ببلد بعينه، أوضح وانج أن الصين تؤمن بأن مثل هذه التحركات تتنافي مع التوصيات الاحترافية لمنظمة الصحة العالمية، وتتعارض أيضا مع توقعات المجتمع الدولي وجهوده في الحرب المشتركة ضد الفيروس.

من جانبه، قال بلوك إنه يقدر بشدة الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين وأثمرت عن الاحتواء الناجح للمرض، معربا عن تقديره لدعم الصين وتسهيلها عمليات شراء هولندا الإمدادات الطبية، كما أشاد بالتبادلات والتعاون بين الهيئات الصحية في البلدين.

وأكد أن الجانب الهولندى، يرى أنه من المهم للغاية للصين أن تشارك المعلومات والخبرات الخاصة بها في مكافحة الفيروس، كما أن هولندا مهتمة بالتعلم من تلك المعلومات والخبرات.

وبشأن صحة وسلامة المواطنين الصينيين في هولندا، وعد بلوك بأنه سيجري تقديم المساعدة الطبية لهم مثل المواطنين الهولنديين، وقال بلوك إن الاتهامات من جانب بعض السياسيين في دولة معينة ضد الصين وشعبها عارية تماما من الصحة.

وأضاف، أن الجهود الكلية للصين في مكافحة المرض حققت نتائج ملموسة، وأنها شاركت المعلومات مع باقي دول العالم في الوقت المناسب وقدمت المساعدة أيضا، وهو ما تقدره هولندا بشدة، كما أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين في المستقبل.