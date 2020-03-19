اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين : مستعدون لتقديم المساعدة للدول فى مكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:42 ص
وزير خارجية الصين : مستعدون لتقديم المساعدة للدول فى مكافحة كورونا وزير الخارجية الصينى وانج يي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى وانج يي، إن بلاده ستتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية وستقدم المساعدة فى حدود قدراتها للدول التى بحاجة إلى المساعدة فى الكفاح ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).
 
وخلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الهولندى، ستيف بلوك، أكد وانج، أن وضع المرض في البلدان الأوروبية مثير للقلق، وذلك فى أعقاب انتشاره في العديد من البلدان والمناطق، وقال إن الصين تؤكد مع هولندا خطورة الموقف الذى تواجهه، وتعرب عن تضامنها العميق مع الشعب الهولندي.
 
ولفت وانج إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الصين نفسها لا تزال فى حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الخاصة بمكافحة المرض، إلا أنها ستتمسك بمفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية، وستقدم المساعدة في حدود قدراتها للدول التي تعصف بها الأزمة، وستشارك خبراتها في الوقاية والسيطرة.
 
وبشأن طلبات الشراء الهولندية من الصين، قال وانج إن الصين مستعدة لتقديم المساعدة وإجراء ترتيبات لتيسير التخليص الجمركى والشحن والأمور الأخرى، وأضاف أن الصين مستعدة أيضا للتعاون مع هولندا فى قطاع التطبيب عن بعد وتدعيم تبادلات الخبراء الطبيين. كما أعرب عن ايمانه بأنه تحت قيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، فإن الشعب الهولندي سيتحد للتغلب على المرض في أسرع وقت عبر استغلال النظام الطبي الناضج في البلاد.
 
وقال وانج، إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لحماية حقوق المواطنين الصينيين فى الخارج، وإن المواطنين الصينيين في هولندا سيتخذون الاحتياطات الشخصية، كما أوصت السلطات الصحية الهولندية للدعم النشط لجهود مكافحة الفيروس على المستوى المحلي.
 
وأعرب وانج عن أمله في أن تولي الحكومة الهولندية أهمية كبيرة لحماية صحة وسلامة وحقوق المواطنين الصينيين هناك، وأن توفر لهم الضمان الطبى، وشدد وانغ على أن الفيروس لا يعرف حدودا. كما أنه عدو مشترك للبشرية يتطلب استجابة مشتركة من المجتمع الدولي.
 
وأوضح أنه منذ بداية انتشار الفيروس، شاركت الصين المعلومات الخاصة بمكافحة المرض مع المجتمع الدولى بروح الانفتاح والشفافية والمسؤولية، ووفرت وقتا ثمينا للدول الأخرى في الوقاية والسيطرة.
 
وفي إشارته للظهور الأخير لتوجه عكسي يربط الفيروس ببلد بعينه، أوضح وانج أن الصين تؤمن بأن مثل هذه التحركات تتنافي مع التوصيات الاحترافية لمنظمة الصحة العالمية، وتتعارض أيضا مع توقعات المجتمع الدولي وجهوده في الحرب المشتركة ضد الفيروس.
 
من جانبه، قال بلوك إنه يقدر بشدة الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين وأثمرت عن الاحتواء الناجح للمرض، معربا عن تقديره لدعم الصين وتسهيلها عمليات شراء هولندا الإمدادات الطبية، كما أشاد بالتبادلات والتعاون بين الهيئات الصحية في البلدين.
 
وأكد أن الجانب الهولندى، يرى أنه من المهم للغاية للصين أن تشارك المعلومات والخبرات الخاصة بها في مكافحة الفيروس، كما أن هولندا مهتمة بالتعلم من تلك المعلومات والخبرات.
 
وبشأن صحة وسلامة المواطنين الصينيين في هولندا، وعد بلوك بأنه سيجري تقديم المساعدة الطبية لهم مثل المواطنين الهولنديين، وقال بلوك إن الاتهامات من جانب بعض السياسيين في دولة معينة ضد الصين وشعبها عارية تماما من الصحة.
 
وأضاف، أن الجهود الكلية للصين في مكافحة المرض حققت نتائج ملموسة، وأنها شاركت المعلومات مع باقي دول العالم في الوقت المناسب وقدمت المساعدة أيضا، وهو ما تقدره هولندا بشدة، كما أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الصين في المستقبل.

وزير الخارجية الصينى وانج يي

كورونا

وزير الخارجية الصينى

وزير الخارجية الهولندى

ستيف بلوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووهان بدون حالات لأول مرة

الخميس، 19 مارس 2020 03:27 ص

فتح مكتبات وبدء الفصل الدراسى الربيعى الجديد فى مقطاعات صينية..صور

الخميس، 19 مارس 2020 03:00 ص

اشتعال التصعيد الإيراني الأمريكي رغم إصابة البلدين بكورونا.. واشنطن تستعد لفرض عقوبات على طهران.. وروحاني يتعهد برد حاسم على اغتيال سليماني.. وأمريكا ترفض مناشدة الصين بتخفيف عقوبات إيران بسبب الوباء

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:00 م

قصة مؤثرة لصينى يستعيد ذاكرته المفقودة بعد 30 عام بسبب "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:00 م

ترامب خلال مؤتمر صحفى للإدارة الأمريكية حول "كورونا": سنهزم عدونا غير المرئى ولست عنصريا لكن الفيروس جاء من الصين.. بنس: وزارة الدفاع ستخصص كل مواردها لمواجهته.. وإسبر: مختبراتنا العسكرية أحرزت تقدما فى التجارب

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة