وزير النقل: توريد أول قطار أسبانى ضمن الصفقة الجديدة مارس 2021

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعاً موسعاً مع رئيس قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة عدد من المشروعات والتعاقدات الخاصة بتطوير وتحديث مستوى الخدمة المقدمة ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة السكك الحديدية.

واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات سكك حديدية جديدة للركاب، التى تعاقدت عليها السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لدعم اسطولها من الوحدات المتحركة.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتوريد حيث سيتم توريد اول قطار في مارس 2021 مشيرا الى الامكانات التكنولوجية العالية لهذه القطارات حيث تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات مما يساعد على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل الى 160 كم في الساعة، كما أن العربات مصنعة من الالومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم.

ولفت الوزير الى أن القطارات المتعاقد عليها من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إضافة إلى بعض الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض الوزير موقف مشروع الـ 6 وحدات قطارات نوم والمواصفات الفنية لتلك القطارات حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من الإجراءات وأن يراعى نسبة التصنيع المحلى خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل فى مصر و اطلع على آخر موقف لمشروع توريد 100 جرارا سكة حديد جديد، الذى يتم التعاون الاستثمارى فيه مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لتمويل قيمة تلك الجرارات ليبلغ ماتعاقدت عليه وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد 260 جرارًا جديدًا بالإضافة إلى تحديث وإعادة تاهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، والصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد.

كما استعرض الوزير كافة الإجراءات التي تنفذها السكة الحديد التى تساهم فى تحقيق السلامة والأمان للراكب وخاصة في حالة وجود أى أعطال بالاشارات أو الأبراج حيث شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تحقق السلامة والامان بكافة الخطوط مشيرا إلى أن مشروعات تحديث نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية التي يجري تنفيذها سترفع من معدلات السلامة والأمان.