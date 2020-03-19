اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:49 م
خالد صلاح
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وزير المالية الروسى: "كورونا" يؤثر على اقتصادنا أكثر من انخفاض أسعار النفط

الخميس، 19 مارس 2020 01:04 م
وزير المالية الروسى: "كورونا" يؤثر على اقتصادنا أكثر من انخفاض أسعار النفط وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف
أ ش أ

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أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن انتشار فيروس (كورونا) المستجد يؤثر على الاقتصاد الروسي أكثر من انخفاض أسعار النفط.
 
وقال سيلوانوف - في تصريحات، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، " إن هناك الآن عاملين - انخفاض أسعار النفط وعواقب ما يسمى بعدوى فيروس (كورونا) وفي اعتقادي، العدوى أكثر خطورة على اقتصادنا، لأنها تؤثر بشكل مباشر على صناعات بأكملها".
 
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير الروسي أن التدابير التي تتخذها السلطات وموارد الميزانية ستسمح بالتصرف السريع لمعالجة للوضع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ضرورة الاستعداد في البلاد لأي تطور فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووفقا للبيانات الأخيرة، تجاوز عدد المصابين بالفيروس في روسيا 147 شخصاً، وهناك حالة وفاة واحدة.

وزير المالية الروسي

أنطون سيلوانوف

كورونا

أسعار النفط

النفط

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