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وزير الصحة التركى: وفاة مسؤول عسكرى سابق بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 04:38 م
وزير الصحة التركى: وفاة مسؤول عسكرى سابق بفيروس كورونا كورونا فيروس
إبراهيم سعيد

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أعلنت وزارة الصحة التركية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الخميس، وفاة مسؤول عسكري تركي سابق بفيروس كورونا.

وفى سياق آخر أعلن وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الوزير التركى أن المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، مشيرا إلى تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.

ودعا قوجة جميع المواطنين إلى اتباع التدابير المتخذة بدقة، وتنظيم حياتهم وفقا لها والاعتياد عليها لمدة ما بين وشهر ونصف إلى شهرين.

وبيّن الوزير التركى أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

 

 


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