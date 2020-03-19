وزير التموين: "مهما حدث فى أزمة كورونا الدواء والغذاء آمنان"

ماجد تمراز

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 33 ألف مخبز في مصر، يغطون كل أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن أى زحام أو تجمعات قد تحدث هناك يتسبب فيها المواطن، لذلك لابد من تنظيم أوقات شراء الخبز من المخابز، حتى لا يختلط المواطنين ببعضهم، ويكونوا عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، لذلك لابد أن يكون هناك مسئولية اجتماعية من المواطنين تجاه أنفسهم ومجتمعهم، وأن يلتزموا بالمسافة التي حددتها وزارة الصحة وهي ألا تقل عن متر تقريبا.

وأضاف وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لابد من توفير الأمن الغذائي والأمن الدوائي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خاصة في الفترة القادمة، وهو ما تم العمل عليه خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أنه مهما حدث في فيروس كورونا فإن الدواء والغذاء آمنان، ومصر مستعدة من كل الجوانب للتصدى لهذا الفيروس، وأنه مهما حدث في زيادة الإحكام على التجمعات، فإن السلع الغذائية والدوائية آمنة.

وأوضح وزير التموين، أن هناك محلات تجارية تستغل إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع من أجل زيادة الأسعار ورفعها على باقي المواطنين غير القادرين، وذلك حدث خلال الأيام الماضية من بعض التجار، وسيتم سؤالهم في ذلك ومحاسبتهم عليه، مُطالباً المواطنين بشراء السلع الغذائية وفقاً لاحتياجاتهم فقط، وليس لتخزينها لأن ذلك لا يفيد في شيء، بل أن البعض لا يعرف الطرق الآمنة للتخزين فتفسد البضائع التي قام بشرائها.