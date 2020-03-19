وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعى - زراعى - تجارى - فندقى"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2020/2019.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتى تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدة أسئلة تلخص خطة وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع أزمة تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، سيجرى عرضها خلال فيديو مسجل سيتم نشره عبر صفحته الرسمية مساء اليوم الخميس، ومن بين هذه الأسئلة، ما أعدته الوزارة لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة فى التعليم المصرى، وما قررته بخصوص الامتحانات لجميع المراحل، وعرض دور المعلمين والإدارات المدرسية خلال هذه الفترة.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن معظم طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارة الورقية فى مدارسهم قبل قرار تعليق الدراسة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الاستمارة الورقية سيجرى إتاحة تسجيل الاستمارة لهم عقب عودة الدراسة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه لن يضار أى طالب لم يسجل الاستمارة الورقية فى المدرسة التابع لها، مشيرة إلى أنه فترة تسجيل الاستمارة الورقية يمتد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب وكلمة السر" التى يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرى مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة من خلال: "http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/".