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وزير التعليم: إعلان ما قررته الوزارة بشأن امتحانات الترم الثانى غدا

الخميس، 19 مارس 2020 10:22 ص
وزير التعليم: إعلان ما قررته الوزارة بشأن امتحانات الترم الثانى غدا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة ستعلن تفاصيل ما أعدته  للتعليم عن بعد ولمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة فى التعليم المصرى، وماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من 3 ابتدائى حتى 2 إعدادى ثم 1، 2 ثانوي والشهادات العامة والدبلومات؟ وما هو دور المعلمين والإدارات المدرسية فى هذه الفترة؟ مساء غد فى فيديو مسجل يعرض فيه كل جديد، مضيفا وإن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ونري ما أنجزته الوزارة فى التحول الرقمى وتطوير التعليم الحكومى المصرى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة التعلم عن بعد، بعد تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازى من فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك خطة تتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات والمعلمين والإدارة المدرسية، تم توجيه المديريات والمدارس بتفعيلها مباشرة حرصا على مصلحة الطلاب في الحصول على دروسهم والمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير، أنه يتم إعداد مسابقة على مستوى المديريات التعليمية ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم فى ممارسة التدريس من خلال التطبيق الإلكترونى على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة، مشيرا إلى أنه سيكون كل مدير مدرسة مسئول مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمى الصف ويتخذ من التدابير ما يضمن ذلك، مع إعداد جدول زمنى معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر تطبيق إلكترونى.

وأشار نائب الوزير إلى أن كل معلم يقوم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد على أن يقوم أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقنى لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التى يقوم المعلم بالتدريس لها وفق الخطة الرسمية، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

 


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