وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان مخططات تطوير أراضى الساحل الشمالي

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة مخططات تطوير أراضى الساحل الشمالي، وذلك بحضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، وبالتعاون مع الجهات المختلفة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى، والاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قراراً بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقرية سياحية كائنة بين علامتى الكيلو 125.886 و 126.982 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة‪.‬

وقال المهندس أشرف أحمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة: إن مخالفات البناء التى صدر قرار بإزالتها، تَمثلت فى بناء مبنى دور أرضى بمساحة نحو(203م2) بسقف صاج كامل التشطيب وملحق به من الناحية الغربية مساحة نحو (910م2) بدون ترخيص‪.‬

وأضاف المهندس أشرف أحمد السماليجى، أن القرار نص على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة‪.‬

كانت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، خاطبت السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح الاثنين الماضى لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات التى ارتكبتها كل من (قرية مارسليا بيتش - قرية هاسيندا) بالساحل الشمالى الغربى، ما أثر سلباً على خط الشاطئ وحدوث نحر، وتآكل لخط الشاطئ بالقرى المجاورة لهما، ومنهم قرية لؤلؤة هليوبليس، حيث تعرض شاطئها لنحر شديد وتراكم الأعشاب البحرية، نتيجة الاعمال المخالفة، وذلك باعتبار المحافظة جهة الاختصاص فى تنفيذ قرارات الإزالة، مع حساب التكلفة اللازمة لإزالة تلك المخالفات.