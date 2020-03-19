وزيرة الهجرة: نواجه معوقات فى إعادة جثامين المصريين المتوفين بسبب كورونا بالخارج

كتب محسن البديوى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توفير 30 أوتوبيسًا عند معبر قسطل الحدودى على الحدود المصرية السودانية لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر، نظرًا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن الأتوبيسات ستكون متواجدة أمام معبر قسطل لنقل كل المصريين القادمين من السودان إلى القاهرة، وستكون مزودة بوجبات ومياة وكافة الاحتياجات حتى تصل إلى القاهرة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

وذكرت أن ما يقرب من 1700 مواطن مصري فى السودان أبدوا رغبتهم فى العودة، مناشدة المواطنين المصريين بالتوجه لمعبر وادى حلفة

وأشارت أن هناك 271 مصريًا عالقين في الكويت عادوا إلى مصر، وتم فحصهم جميعًا.

واصلت: "في هذه الظروف الاستثنائية هناك بعض المعوقات فيما يتعلق بعودة الجثامين المتوفية بسبب كورونا، والأهم الاضطلاع على المتوفى ودفنه، وفى ظروف الطيران والحجوزات والمرض نحافظ على دولتنا.. ومن يصل حى لازم نكشف عليه.. نأسف كثيرًا ونعزى الأسر ولكن وضع الجثامين أصعب".