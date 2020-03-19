اليوم السابع
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وزارة السياحة: طباعة 1000 بوستر بإرشادات منظمة الصحة العالمية على المواقع الآثرية

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 م
وزارة السياحة: طباعة 1000 بوستر بإرشادات منظمة الصحة العالمية على المواقع الآثرية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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دشنت وزارة السياحة والآثار حملة توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فى إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين بها والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الآثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

وأوضحت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية أن الحملة التوعية قامت بطباعة 1000 بوستر عن الإرشادات الوقائية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقى المناطق تباعا، مضيفة إلى أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة فى العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة علي الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد اجتمع فى وقت سابق بالنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحى من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة فى ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس الجارى.

وخلال الاجتماع، اكد وزير السياحة والاثار بضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتى يو ڤى نور) للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

كما سيتم تطهير وتعقيم مبانى الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى أماكنها المختلفة بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الاثرية وقد ابدى الاتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.


وزارة السياحة والآثار

السياحة

المتحف

منظمة الصحة العالمية

المواقع الآثرية

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