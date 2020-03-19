اليوم السابع
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هيئة الرقابة الإدارية تتصدى لجشع تجار المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية

الخميس، 19 مارس 2020 06:10 م
هيئة الرقابة الإدارية تتصدى لجشع تجار المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية هيئة الرقابة الإدارية
كتب - حازم عادل ومحمد أبو ضيف

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أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا كشفت فيه أهمية وطرق الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة.
جاء فى البيان: تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فقد وردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب واخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات .
 
وأضاف بيان الرقابة الإدارية: تم تشكيل خمسة مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية الواردة بشأنها المعلومات، وقد اسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصنيعية، والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات، وقد تم ضبط عدد (66382) قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، وعدد (9000)  ماسك طبيى، وعدد (4000) قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وجارى احالة جميع المخالفين الى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

الرقابه الاداريه

كورونا

تعليمات كورونا

التفاعل ضد كورونا

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