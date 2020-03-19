اليوم السابع
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هل يشمل قرار رئيس الوزراء غلق محال الملابس؟

الخميس، 19 مارس 2020 05:23 م
هل يشمل قرار رئيس الوزراء غلق محال الملابس؟ محلات الملابس - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة، أن قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم، بغلق جميع الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، يشمل محال الملابس الكبيرة والتى تعد كمول تجارى متخصص في بيع الملابس.
 
 
وأضافت محافظة القاهرة، أن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بتحديد المحال التي سيتم غلقها لتطبق على كل المحال إلا البقالة السوبر ماركت والمطاعم التي لا تستقبل زبائن وتعتمد على خدمة التوصيل للمنازل فقط، كما سيتم تطبيق القرار بكل حزم.
 
 
وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.
 
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
 
 
وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.
 
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
 

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