اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:29 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا تعلن إغلاق حدودها أمام الأجانب بدءاً من منتصف ليل اليوم

الخميس، 19 مارس 2020 07:28 ص
نيوزيلندا تعلن إغلاق حدودها أمام الأجانب بدءاً من منتصف ليل اليوم طيران نيوزيلندا
وكالات

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أعلنت نيوزيلندا عن إغلاق حدودها ، أمام الأجانب، بدءاً من منتصف ليل الخميس - الجمعة . 
 
وكانت نيوزيلندا أعلنت فى وقت سابق تخصيص 7.3 مليار دولار لدعم النيوزيلنديين والاقتصاد من التأثير العالمى لفيروس "كورونا المستجد".
 
وقال وزير المالية جرانت روبرتسون - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، "إن الوباء سيكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، وأن الحزمة تهدف إلى تخفيف هذا التأثير، حيث أنه سيتم تخصيص 302 مليون دولار لقطاع الصحة، و79ر1 مليار دولار للتغييرات الضريبية لتحرير التدفق النقدى و2ر3 مليار دولار لدعم الأجور للشركات المتضررة فى جميع القطاعات والمناطق".
 
وأضاف، "أن الحزمة تمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، حي

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