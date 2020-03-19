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نيابة قنا تأمر باستخراج جثة كلب لتشريحها بسبب اتهام سيدة لجيرانها بقتله

الخميس، 19 مارس 2020 03:13 م
نيابة قنا تأمر باستخراج جثة كلب لتشريحها بسبب اتهام سيدة لجيرانها بقتله كلب - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قررت نيابة مركز قنا، اليوم الخميس، استخراج جثة كلب وتشريحها، لبيان سبب الوفاة، بعد أن اتهمت سيدة جيرانها بقتل الكلب لخلافات الجبرة.

كانت سيدة مُسنة تدعى "م.ح" اتهمت أحد جيرانها بقتل كلبها انتقامًا منها بسبب خلافات على الجيرة بينهما بمركز قنا، وقالت إنها فوجئت بوفاة الكلب بعد أن ظهر عليه الإعياء، واتهمت جيرانها بوضع سُم للكلب.

وكان اللواء شريف علدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بقيام مسنة مقيمة بقرية كلاحين بتقديم بلاغ لمركز الشرطة تتهم فيه، أحد جيرانها بقتل كلبها، بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأوضحت المسنة مالكة الكلب خلال المحضر، أن كلبها يعيش معها منذ فترة كبيرة وهي تعيش بمفردها، ويقوم بحراستها، بشكل مستمر، وقام أحد جيرانها بقتله، بسبب خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت استخراج جثة الكلب بعد دفنه وتشريحها، لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


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