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نقابة الأطباء تطالب "الصحة" التأكيد على المنشآت الطبية توفير مستلزمات مكافحة العدوى

الخميس، 19 مارس 2020 03:47 م
نقابة الأطباء تطالب "الصحة" التأكيد على المنشآت الطبية توفير مستلزمات مكافحة العدوى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

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أرسلت نقابة الأطباء، إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطاباَ تؤكد فيه  تعاونها مع الوزارة وجميع الهيئات الصحية وجهات الدولة المختلفة من أجل درء المخاطر  الصحية التى تواجه الوطن، وتحمل الأطباء لمسئولياتهم في التصدي للدفاع عن الوطن، لافته إلى أنها عرضت على الوزارة  المشكلات التى يواجهها الأطباء أثناء عملهم ونواقص المستلزمات.
 
وأضافت النقابة، فى بيان لها، اليوم، الخميس،: من واقع حرص النقابة على القيام بدورها في التعاون من أجل التغلب على الأزمة الصحية الحالية، نحيطكم علما بوجود بعض الملاحظات من الأطباء العاملين ببعض الجهات الصحية تتعلق بوجود مشكلات في سرعة توفير بعض الواقيات الشخصية وتوحيد معايير تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبالطبع نعلم حرصكم على ضرورة تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية، حيث أنه شيء هام جدا ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء الي مكان لنشر العدوى.
 
 وتابعت: حيث أنه سبق إصدار تعليمات من وزارة الصحة الجهات العمل بضرورة إلتزام جميع المنشآت الطبية بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى، لذلك نرجو من الوزارة إعادة التأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة متابعتهم لتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بصورة مستمرة، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمي الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد بواسطة الفريق الطبي ومتابعة تطبيقها، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبي وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة أوالمرضية
(قناع عادی - قناع عالى الحماية - قفازات - غطاء رأس - مريلة واقية - نظارة واقية ......)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمي الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن والمواطن.
 
وطالبت النقابة، التأكيد على المسئولين بضرورة تأجيل تنفيذ أي حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة في الفترة الحالية، إن وجدت في بعض الجهات، وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس التقليل فرص إنتشار العدوى بين المواطنين. 
 
 
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