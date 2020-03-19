اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يدرس فرض حظر التجوال فى إسرائيل لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص
نتنياهو يدرس فرض حظر التجوال فى إسرائيل لمواجهة كورونا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتم دراسة فرض حظر التجوال في إسرائيل، رغم كونه لا يؤيد هذا الإجراء، لكنه لن يتردد في تنفيذ الأوامر بحق جميع المخالفين لتعليمات وزارة الصحة، من أجل كبح جماح وباء "كورونا".

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية إن وضع إسرائيل حاليا أفضل من غالبية دول العالم  موضحا :" أعطيت تعليمات واضحة لما نتوقعه من  الإسرائيليين- الخروج فقط لدى الضرورة مثل توفير الغذاء.

وأضاف نتنياهو :"أتوجه إلى المجتمعات التي لم تطبق التعليمات جيدا مثل مجتمع الحريديم والعرب، ان لم يتم تطبيق هذه التعليمات لن اتردد بتطبيق ذلك عن طريق حظر تجوال فورا".

وترأس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاربعاء جلسة خاصة بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وأمنيين كبار ومسؤولين من وزارة الصحة، لمناقشة سبل جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولتشديد الإجراءات المفروضة على المصابين بالفيروس .

وارتفع عدد المصابين في إسرائيل اليوم الى 433 مصابا، ستة منهم في حالة خطيرة. وكان عدد الإصابات قد ارتفع صباح اليوم من 327 مصابا الى 427 بعد تسجيل 90 مصابا جديدا لترتفع بعد ظهر اليوم بست اابات جديدة.

وتطالب وزارة الصحة الإسرائيلية بصورة مستمرة السلطات بفرض الاغلاق الكامل على البلاد في ظل الزيادة المستمرة بعدد المصابين، وتحذر المواطنين وتطالبهم التزام بيوتهم للسيطرة على الوضع، حيث يمكن ان يشكل به سلوك المواطنين خطرا بزيادة الإصابات الى الاف ووقوع ضحايا، وهو ما حذرت منه الوزارة امس.

 

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتنياهو يترأس اجتماعا طارئا لمواجهة كورونا بعد ارتفاع المصابين لـ433 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:06 م

نتنياهو يخضع لاختبار فيروس كورونا بعد شكوك حول إصابته بالفيروس

الأحد، 15 مارس 2020 04:15 م

نتنياهو يقترح تشكيل حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر للتصدى لأزمة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 12:50 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. نتائج فحص ترامب أثبتت خلوه من كورونا.. الفاتيكان يعلن إقامة احتفالات عيد الفصح بدون مصلين..وإغلاق الأقصى بسبب فيروس كورونا.. وتأجيل محاكمة نتنياهو

الأحد، 15 مارس 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة