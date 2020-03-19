نتنياهو يدرس فرض حظر التجوال فى إسرائيل لمواجهة كورونا

كتب- هاشم الفخراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتم دراسة فرض حظر التجوال في إسرائيل، رغم كونه لا يؤيد هذا الإجراء، لكنه لن يتردد في تنفيذ الأوامر بحق جميع المخالفين لتعليمات وزارة الصحة، من أجل كبح جماح وباء "كورونا".

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية إن وضع إسرائيل حاليا أفضل من غالبية دول العالم موضحا :" أعطيت تعليمات واضحة لما نتوقعه من الإسرائيليين- الخروج فقط لدى الضرورة مثل توفير الغذاء.

وأضاف نتنياهو :"أتوجه إلى المجتمعات التي لم تطبق التعليمات جيدا مثل مجتمع الحريديم والعرب، ان لم يتم تطبيق هذه التعليمات لن اتردد بتطبيق ذلك عن طريق حظر تجوال فورا".

وترأس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاربعاء جلسة خاصة بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وأمنيين كبار ومسؤولين من وزارة الصحة، لمناقشة سبل جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ولتشديد الإجراءات المفروضة على المصابين بالفيروس .

وارتفع عدد المصابين في إسرائيل اليوم الى 433 مصابا، ستة منهم في حالة خطيرة. وكان عدد الإصابات قد ارتفع صباح اليوم من 327 مصابا الى 427 بعد تسجيل 90 مصابا جديدا لترتفع بعد ظهر اليوم بست اابات جديدة.

وتطالب وزارة الصحة الإسرائيلية بصورة مستمرة السلطات بفرض الاغلاق الكامل على البلاد في ظل الزيادة المستمرة بعدد المصابين، وتحذر المواطنين وتطالبهم التزام بيوتهم للسيطرة على الوضع، حيث يمكن ان يشكل به سلوك المواطنين خطرا بزيادة الإصابات الى الاف ووقوع ضحايا، وهو ما حذرت منه الوزارة امس.