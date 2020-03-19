موريشيوس تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا

يذكر أن وزير الصحة في بنما روزاريو تيرنر قال إن بلاده سجلت 109 حالات إصابة بفيروس كورونا في المجمل بزيادة 86 إصابة جديدة عن اليوم السابق. وفي تلك الأثناء أعلنت حكومة هندوراس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة في كوستاريكا أمس الأربعاء أول حالة وفاة بالفيروس وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما كان قد نُقل إلى مستشفى غربي العاصمة سان خوسيه.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى بنما، إن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة مؤقتا بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد .

وأعلنت وزارة الصحة فى بنما، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز- عربية) ـ أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.