موجز الحوادث.. تعليق زيارات السجون حتى آخر مارس بسبب كورونا



وزارة الداخلية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

الداخلية: تعليق زيارات السجون حتى آخر شهر مارس بسبب كورونا

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد .

الداخلية تعقم وتطهر السجون وأقسام الشرطة لمواجهة فيروس كورونا..صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، أعمال التعقيم والتطهير بكافة المبانى والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء قرارات اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا، وأبرزهم: حسن نافعة، وشادى الغزالى حرب، وعبد العزيز الحسيني، وحازم يوسف عبد العظيم.

صور.. الداخلية: غلق 7 آلاف مركز تعليمي على مستوى الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.



أرشيفية

تفاصيل التحقيق مع مدير شركة استولى مع شقيقه على 2 مليون جنيه بزعم التوظيف

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مدير شركة متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 2 مليون جنيه بقصد استثمارها فى مجال تجارة العقارات.

الداخلية تغلق عددا من المقاهى لمنع الاختلاط والتصدى لفيروس كورونا..صور

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

عقمت وطهرت وزارة الداخية المواقع الشرطية خاصة التى تقدم خدمات جماهيرية، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وفى إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات إحترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا.



محكمة -أرشيفية

9 مايو.. الحكم على ربة منزل بتهمة قتل زوجها بالمقطم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامه أبو صافي، ومحمد مصطفي البنا، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد، جلسة 9 مايو المقبل، للحكم على المتهمة بقتل زوجها بالمقطم، على إثر خلافات زوجية بينهما.