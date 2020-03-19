اليوم السابع
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موجز الاقتصاد: البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى لـ8%

الخميس، 19 مارس 2020 11:00 م
موجز الاقتصاد: البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى لـ8% البنك المركزى المصرى
كتب أحمد حسن

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ،أبرزها  قرار البنك المركزى بخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%..وكذلك إعلان البنك الأهلى ضخ 1.5 مليار جنيه جنيه استثمارات فى البورصة المصرية..وأيضا إعلان البورصة المصرية خسارة  95 مليار جنيه فى أسبوع..ومؤشرها يتراجع بنسبة 17.76% وغيرها ..وإليك التفاصيل ...

 

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، خفض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلا من 10% متناقصة.

البنك المركزى
البنك المركزى

 

البنك الأهلى يعلن ضخ 1.5 مليار جنيه جنيه استثمارات فى البورصة المصرية

أعلن  البنك الأهلي المصري البدء في الاستثمار في البورصة المصرية، أنه وفقا لرؤيته وقناعاته أن الانخفاض الحاصل في البورصة المصرية هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذي أثر سلبا علي كل الأسواق والبورصات العالمية، وأدى إلى انخفاض حاد في بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقي للشركات، وبالتالي قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعي للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات .

رئيس البنك الاهلى
رئيس البنك الاهلى

 

البورصة المصرية تخسر 95 مليار جنيه فى أسبوع..ومؤشرها يتراجع بنسبة 17.76%

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

البورصه المصريه
البورصه المصريه

 

الاتصالات: منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال  تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

 

أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجع ملحوظ بقيمة 10 جنيهات نتيحة تراجع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1475 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1491 دولار عند الإغلاق نهاية تعاملات أمس.

سبائك ذهب
سبائك ذهب

 

200 مليون جنيه اعتماد إضافى للتجهيزات الطبية بخطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 19/2020 كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.

رئيس الرقابة المالية يصدر تدابير احترازية لضمان استقرار التمويل متناهى الصغر

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على مسؤولى جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بضرورة توخى الحذر والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.

 

 


موجز الاقتصاد

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