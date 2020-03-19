مكتب إعلام الأسرى الفلسطينى: إصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في سجن إسرائيلى

كتب: أحمد جمعة

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم الخميس إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلى أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفيروس كورونا فى صفوف أسرى سجن مجدو.

وأكد مركز إعلام الأسرى في بيان له أن الاصابات كانت لـ 3 فى قسم 10 وإصابة واحدة فى قسم 5.

وبالرغم من حالة الطوارئ في العالم إلا أن قوات الاحتلال قامت مؤخراً بسحب 140 صنفاً من "كنتينا" الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس كورونا، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

كان نادى الأسير طالب إدارة سجون الاحتلال بضورة توفر التدابير اللازمة لمنع تفشى عدوى فيروس كورونا، قامت باتخاذ إجراءات بحجة الفيروس، وما هي إلا إجراءات تنكيلية، تأتي استكمالاً لما بدأت به ما تسمى لجنة "أردان" للتضييق على الأسرى وسلبهم مُنجزاتهم.