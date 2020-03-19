مغادرة 6 حالات من حميات بنى سويف بعد ثبوت سلبية عيناتها لـ"كورونا المستجد"

بنى سويف أيمن لطفى

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببنى سويف اليوم الخميس، على مغادرة 6 حالات مستشفى حميات بنى سويف، بعد ثبوت سلبية التحاليل التى أجريت لهم بمعامل وزارة الصحة.

وأضاف المصدر، إستقبلت المستشفى منذ أيام 6 حالات من بينها حالة تم تحويلها من مستشفى الجامعة، وأخرى من داخل إحدى الصيدليات بمدينة بنى سويف، بعد الإشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لظهور أعراض تشبه أعراض مرض الكورونا على الحالات جميعها، وهى إرتفاع فى درجات الحرارة ورشح من الأنف واحتقان فى القصبة الهوائية ورعشة فى الجسم و ضيق بالتنفس.

وأجرت وزارة الصحة والإسكان الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، كما بدأت الوزارة فى إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.

وفى وقت سابق نفى الدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات ببني سويف ما تردد عن وجود حالة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجدة قادمة من شمال المحافظة ومحتجزة بغرفة العزل بالمستشفى .

وأشار وليد عبده إلى انتشار شائعة عبر إحدي صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد،لأحد المواطنين المقيمين بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلها إلي مستشفى الحميات.

ولفت وليد عبده أن المستشفى رفع حالة الاستعداد القصوي بين أقسامها المختلفة والعاملين بها، بناء على توجيهات وزارة الصحة و تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، منوها عن استقبال مستشفى الحميات لحالات الأمراض المتوطنة والمعدية والإلتهاب الرئوي ويقدم الأطباء لهم الخدمة الصحية اللازمة.

وفى ذات الصدد أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف على أهمية التثقيف الصحي ونشر التوعية اللازمة للتعريف بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال التواصل مع الأوقاف والأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية، في إطار تنفيذ تعليمات الوزارة باتخاذ الاجراءات الوقائية مسبقا.