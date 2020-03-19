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معهد أبحاث الإنفلونزا بروسيا: إنتاج لقاح كورونا قد يستغرق من سنة ونصف لـ3

الخميس، 19 مارس 2020 11:00 م
معهد أبحاث الإنفلونزا بروسيا: إنتاج لقاح كورونا قد يستغرق من سنة ونصف لـ3 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

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اعتبر مدير المعهد الروسى لأبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية دميترى ليوزنوف، اليوم الخميس، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات.

وقال ليوزنوف "أى إنتاج لأى لقاح فى البلاد أو خارجها يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات والعملية الأسرع فى هذه السلسلة هى فكرة إعداد اللقاح، ومن ثم تبدأ عملية طويلة للدراسات على الحالات السريرية لحيوانات ثم يكون البحث الفعلى على المتطوعين الأصحاء وهذا كله سيستغرق بعض الوقت"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن نجاح العلماء الروس فى التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد فى ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجارى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وباء عالميا فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

 


معهد أبحاث الإنفلونزا

روسيا

أخبار روسيا

لقاح كورونا

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