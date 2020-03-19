معامل شركة مياه الأقصر تعلن تجهيز مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى تجهيز مستلزمات ومطهرات كحولية لكافة العاملين بالشركة، وذلك بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى العمل طبقاً للتوجيهات لكافة الإدارات التابعة للشركة، والتى تهدف بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر – فى بيان صحفى – أنه بدأ قطاع المعامل بتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة، وإعداد وتجهيز النسب المعملية لها لتوزيعها بجميع الإدارات والمكاتب بالشركة للاستخدام الشخصي وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان قد عقد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء، اجتماع بكافة الإدارات بمقر ديوان عام الشركة، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير، وتوفير قطاع المعامل مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة، وذلك لتطبيق تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تقسيم العمل داخل الإدارات المختلفة، وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والأفرع التابعة للشركة، مع استمرار عمل ورديات التشغيل والصيانة لضمان عمل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشكل الطبيعي دون أى خلل.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال خلال الاجتماع، على أن تعمل إدارة التوعية على توضيح خطورة الفيروس وكيفية الوقاية مع نشر البوسترات التوعوية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، حيث كان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكى ومديرى الفنادق العائمة والثابتة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك فى ضوء التكليفات الواردة للمحافظات السياحية من وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا العالمى.