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مطران سمالوط: قصر الصلاة على كاهن وشماس ومرتل لتقليل أعداد المصلين

الخميس، 19 مارس 2020 07:55 م
مطران سمالوط: قصر الصلاة على كاهن وشماس ومرتل لتقليل أعداد المصلين الانبا بفنوتيوس مطران سمالوط
سارة علام

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قرر الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس اللجوء إلى نصح الأقباط بالتزام المنازل على أن يقتصر القداس على كاهن ومرتل وشماس وفي حالة عدم الاستجابة سوف تسمح الكنيسة لكل قبطي بحضور القداس مرة واحدة أسبوعيًا


وذكر مطران سمالوط في بيان له اليوم: اتخذنا هذا القرار بعد استطلاع آراء الكهنة لأن هذا سيقلل عدد الشعب بشكل كبير مما يقلل خطورة نقل فيروس كورونا 
كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس .

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية

 


الاقباط وكورونا

مطران سمالوط

الكنائس وكورونا

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