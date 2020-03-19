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مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

الخميس، 19 مارس 2020 01:10 م
مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل ، آخر رحلة طيران دولية متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، على متنها نحو 135 سائحا مكسيكي الجنسية ، وذلك قبل تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة رقم No3111 تابعة لشركة طيران النيل، غادرت إلى بريطانيا وعلي متنها 135 راكبا متجهة إلي المكسيك.

 

وأوضحت المصادر ، أنه من المقرر أن تعود الرحلة دون ركاب وفقا لتوجيهات سلطة الطيران المدني بوقف الطيران والحكومة المصرية بتعليق الرحلات إلى المطارات المصرية.

 

وبدأت المطارات المصرية ، ظهر اليوم الخميس ، تعليق حركة الطيران وحتى 31 مارس، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

واعلنت سلطة الطيران المدني ، عن 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

 

وأكدت سلطة الطيران، أنه يصرح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية ، وايضا رحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

 

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أن المجال الجوي غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني،بإستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع  .


مطار القاهرة

حركة الطيران

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

قرارات الحكومة

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