مطار القاهرة بلا ركاب.. تصفير شاشات صالات السفر والوصول.. صور

كتبت رحاب نبيل

صفرت مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة الدولي قبل قليل لوحاتها ، وخلت صالات السفر والوصول من جميع الركاب والمسافرين والرحلات بعد إقلاع اخر الرحلات بالمطار وعليها فوج سياحي مكسيكي ، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية حتي 31 مارس الجاري لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد .

بدأ العاملين بقطاع الطيران المدني، والشركات التابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي أن جميع الشركات التابعه لقطاع الطيران، بدات الآن في تنفيذ مهام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن يتم تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات مصرللطيران، وجميع مباني المطارات وهناحر الصيانة ومكاتب الموظفين.

كانت وزارة الصحة خصصت عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي علي العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية داخل دائرة وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة ، ضد فيروس «كورونا» وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.











