اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 05:10 ص
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مصر لصناعة الكيماويات: خفض الغاز والكهرباء يقلل المصروفات الشهرية 940 ألف جنيه

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص
مصر لصناعة الكيماويات: خفض الغاز والكهرباء يقلل المصروفات الشهرية 940 ألف جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب هانى الحوتى

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قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ستخفض المصروفات الشهرية بقيمة 940 ألف جنيه من انخفاض تسعير الكهرباء والغاز الطبيعي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن  حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

 


مصر لصناعة الكيماويات

سعر الغاز

سعر الكهرباء

كورونا

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