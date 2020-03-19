مصرع مسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل عجلات القطار بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى مكان غير مخصص للمشاة بمحيط محطة الحادثة بالقناطر الخيرية فى محافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العقيد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد دهس قطار لشخص بميدان الحادثة، وعلى الفور انتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر إلى موقع البلاغ، وتبين أن القطار المتجه من القناطر للقاهرة صدم "مرعي.أ.م" من قرية كفر سليم، 70 سنة، حال عبوره السكة الحديد بعد محطة الحادثة في مكان غير مخصص للمشاة، ما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب سائق إثر حادث تصادم سيارتى نقل محملة بكمية من المشروبات الغازية أعلى طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مدينة بنها، تم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل محملة بكمية من المشروبات الغازية أعلى طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام مدينة بنها.

وأسفر عن الحادث سائق إحدى السيارتين، وتم نقله إلى مستشفي بنها الجامعي، وتم إزالة آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص، أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.