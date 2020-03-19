مصرع طفل يتيم بعد تعذيبه على يد عمته بسبب تبوله على نفسه بالشرقية

لفظ طفل بمحافظة الشرقية، عمره 8 سنوات أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي بلببيس العام، بعد تعذيبه على يد عمته لقيامه بالتبول على نفسه، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمدينة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مستشفي بلبيس العام، بوصول" إبراهيم ه ط ج" 8 سنوات مقيم بندر بلبيس، مصابا بكدمات متفرقة وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة بمستشفي بلبيس العام وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بلبيس برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، قيام " م أ م " 33 سنة عمة الطفل بتعذيبه، لقيامه بالتبول علي نفسه، وتبين أن الطفل يعيش من عمته بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر، وتم التحفظ على المتهمه وعرضها علي النيابة العامة.

وفي سياق متصل أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية بالشرقية، مساء اليوم، 12 شخص محتجزين داخل عقار مكون من خمسة طوابق بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، بعد إنهيار سلالم العقار من الطابق الثاني إلي الرابع مما تسبب في حجز المقيمين بالطوابق من الثاني إلي الخامس، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإستخراجهم وتم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشرافالمستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمنالشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث بمركز بلبيس، بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحثالجنائية، والعقيد مصطفي رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس،كما أنتقل ضباط الحمايةالمدنية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وسيارات الإسعاف، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإنقاذ المواطنين المقيمين بالعقار وعددهم 12 شخص وتم إخراجهم.