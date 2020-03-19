مصرع طفلة فى بنى سويف إثر التفاف حبل أرجوحة فى منزلها حول رقبتها

بنى سويف –هانى فتحى

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن التف حبل أرجوحة حول رقبتها أثناء لهوها داخل منزلها بعزبة صالح سعد البحرية التابعة لقرية الكنيسة بمركز الفشن جنوب بنى سويف، حيث تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بإبلاغ الأهالى بمصرع طفلة وتدعى "دعاء.ف.ح" 12 عاماً طالبة بالصف السادس الابتدائى ومقيمة بعزبة صالح سعد البحرية التابعة لقرية الكنيسة التابعة لدائرة المركز أثناء لهوها داخل منزلها وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة الفشن أنه أثناء لهو الطفلة داخل منزلها فى أرجوحة بحبل معلقة بالباب التف الحبل حول رقبته، ما أدى إلى اختناقها ومصرعها فى الحال فقامت والدتها بإنزالها وقام الأهالى بإبلاغ الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.