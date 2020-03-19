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مصادر: 4 حالات كورونا بين كهنة وشمامسة كنائس مصرية بنيويورك ونيوجيرسى

الخميس، 19 مارس 2020 12:30 ص
مصادر: 4 حالات كورونا بين كهنة وشمامسة كنائس مصرية بنيويورك ونيوجيرسى أنبا ديفيد اسقف نيويورك ونيوجيرسى
كتبت سارة علام

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كشفت أحد الكنائس القبطية المصرية بولاية نيوجيرسي الأمريكية عن إصابة كاهن الكنيسة بفيروس كوفيد كورونا بعد أن نشر صورته على جروب  للكنيسة طالبًا من جميع المسيحيين الصلاة له 
 
كذلك فإن كنيستين أخريتين بإيبراشية نيويورك ونيوجيرسي التي يتولى خدمتها الانبا ديفيد قد كشفا عن إصابة قس آخر واثنين من الشمامسة بالمرض، وذلك عبر رسائل لشعب الكنيسة على واتس أب.  
 
فيما منعت الحكومات المحلية في الولايتين الأمريكيتين الصلوات بالكنائس وأغلقتها بعد ثبوت إصابة الكهنة بينما سمحت بالصلاة في مدن أخرى دون مصلين على أن تبث أونلاين.
 
كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.
 
كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة أسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.
 
وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.
 
 

الكنائس وكورونا

اصابة كهنة مصريين بكورونا

نيويورك ونيوجيرسي

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