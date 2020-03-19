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مصادرة 455 شيشة داخل 52 فى حملة مكبرة لشرطة المرافق بالمحلة

الخميس، 19 مارس 2020 12:29 ص
مصادرة 455 شيشة داخل 52 فى حملة مكبرة لشرطة المرافق بالمحلة مصادرة الشيش
الغربية – مصطفى عادل

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شنت شرطة المرافق بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم مصطفى النمس رئيس قسم شرطة المرافق بالمحلة، والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، حملة مكبرة على المقاهى بمركز ومدينة المحلة، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، بعد قرار محافظ الغربية بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن مصادرة 455شيشة داخل 52مقهى بنطاق مركز ومدينة المحلة.

حيث تم ضبط 138شيشة داخل 14مقهي بدائرة قسم ثان المحلة، و12شيشة داخل 6مقاهي بدائرة قسم ثالث، و55شيشة داخل 7مقاهي بمركز المحلة، و250شيشة داخل 25مقهي بأول المحلة، وتم مصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحيه اخرى شن مجلس مدينة المحلة، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

وقامت الحملة بالمرور على 6 مطاعم وتم تحرير 6 محاضر عدم عمل شهادات صحية، و5 محاضر نظافة، وإعدام 40كيلو زيوت محروقة بها شوائب تستخدم فى التحمير

كما تم المرور على 6مقاهى وكافيهات وتم التحفظ على 4شيش و29كرسي و16حاجر خشبي وحديد و4حوامل حديد، كما تم المرور على 6سرجة، وتحرير محضر نظافة.

وقامت الحملة أيضا بالمرور 3 محلات أسماك اعدام 32كيلو اسماك وجمبري بدون بيانات وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تم المرور على 4 قاعات أفراح على طريق المحلة طنطا، وأخذ التعهدات واقرارات مكتوبة على اصحاب هذه القاعات بعدم اقامة أي أفراح أو حفلات خلال هذه الفترة.

من ناحيه اخرى قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر  وتطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين

كما شدد علي القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والموصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات، وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة، وعدم الإطالة في صلاة الجماعه وخطبة الجمعه

وشدد ايضا  علي تخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعد الوصول إلى الحموله القصوي لاي مركبه.

 

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