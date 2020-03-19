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مستشار الصحة العالمية: الوقاية ضد الكورونا متروكة للدول ولابد من العزل

الخميس، 19 مارس 2020 01:07 ص
مستشار الصحة العالمية: الوقاية ضد الكورونا متروكة للدول ولابد من العزل برنامج من مصر
كتب-أحمد صلاح العزب

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قالت الدكتورة مها الرباط مستشار منظمة الصحة العالمية إن منظمة الصحة العالمية تترك تفاصيل مخاطر الفيروس والاحتياطات التي تتخذها الدول لكل دولة بحسب ظروفها فلكل دولة حرية الاختيار في الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها لمواجهة الفيروس، وتابعت مها الرباط خلال مداخلةهاتفية في برنامج "من مصر"المذاع على قناة cbcالذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل أن الإجراءات الوقائية متروكة لكل دولة من دول الإقليم على حدة ولكن الواضح في دول الإقليم التفاوت في حالات الإصابة وانتشارة في تلك الدول مشيرة الى أنه هناك دعوة من المنظمة انه على كل دولة ان تنتهج الإجراءات التي تتبعها الدوله.

وأضافت  الدكتورة مها الرباط : العديد من دول الجوار أخذت العديد من الإجراءات الوقائية مثل غلق الحدود وغيرها مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين التعاون مع الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس للحماية منه، مؤكدة على أنه لابد ان نتبع في تلك الفترة المباعدة الاجتماعية وهى عدم التصافح بالأيدى وترك مسافات مناسبة بالإضافة الى منع الاحضان والتقبيل للحد من انتشار هذا الفيروس.

 


برنامج من مصر

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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