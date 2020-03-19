اليوم السابع
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مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" ورئيس الجهاز يتفقدان المشروعات الجارى تنفيذها

الخميس، 19 مارس 2020 11:09 ص
مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" ورئيس الجهاز يتفقدان المشروعات الجارى تنفيذها وزاره الاسكان - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب تولى الأخير رئاسة جهاز مدينة القاهرة الجديدة منذ بضعة أيام. 
 
وتفقد المهندس جمال طلعت، والمهندس أمين غنيم، أعمال تطوير محوري التسعين الجنوبي والشمالي، بجانب تفقد الأحياء(الأول والثانى والثالث وحى النرجس "عمارات وفيلات")، ومحور جمال عبدالناصر. 
 
كما تابعا خلال جولتهما، الأعمال الجارية لإصلاح خط مياه الصرف المعالجة قطر( 800مم)  بمحور التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، وأعمال تسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحى من آثار رواسب مياه الأمطار الأخيرة بشوارع المدينة. 
 
وقام المهندس أمين غنيم، بالمرور على طريق العين السخنة القديم  والذى يتم العمل على تطويره ورفع كفاءته  حاليا من قبل الهيئـة الهندسية طبقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المدينة. 
 
واختتم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولاته بتفقد مشروعي (Janna - سكن مصر) بالتجمع الثالث، مصدرا تكليفاته للمهندسين والشركات العاملة بالمشروعات المختلفة بضرور العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، مع مراعاة جودة الأعمال والأصول والاشتراطات الفنية المتعارف عليها. 
 
كما عقد المهندس أمين غنيم اجتماعات مكثفة مع نواب ومعاونى رئيس الجهاز   ومديري العموم والإدارات المختلفة بالجهاز لوضع الخطوط العريضة لأسلوب ومقتضيات العمل  في الفترة المقبلة، والتأكيـد على أهمية تنفيذها  فى تلك المرحلة وفى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 
 
جدير بالذكر أنه رافق مساعد نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز في جولتهما بمشروعات المدينة، المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس محمد مصلح، نائب رئيس الجهاز للإسكان.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

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