اليوم السابع
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مسئول صحى إيطالى: بحوث فيروس كورونا تجرى على بلازما دم المتعافين

الخميس، 19 مارس 2020 12:04 م
مسئول صحى إيطالى: بحوث فيروس كورونا تجرى على بلازما دم المتعافين رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو
كتبت فاطمة شوقى

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قالت مصادر طبية إيطالية، إن الباحثين لا يزالون يفتقرون إلى بعض العناصر من ناحية ما إذا كان يمكن لبلازما المرضى الذين تم شفاؤهم مساعدة الأشخاص المصابين بـ(كوفيد 19).
 

وأوضح رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرو، فى المؤتمر الصحفى اليومى المعتاد للوقوف عند الوضع بشأن انتشار وباء (كوفيد 19)، مساء أمس، أن "هذا أحد أكثر التحديات الإيحائية على الإطلاق فى مجال الصحة العامة".

 

وأشار بروزافيرو إلى أن الأمر يتعلق بـ"فرضية نعمل عليها، والتى تتطلب بعض الافتراضات، من بينها، القدرة على حساب كمية الأجسام المضادة الموجودة فى بلازما من تماثل للشفاء، وهذا الأخير هو عنصر أساسى لنكون قادرين على استغلال بلازما أولئك الذين لديهم استجابة كبيرة من حيث الأجسام المضادة، واستخدامها لدعم الدفاعات المناعية للآخرين".

 

وخلص المسؤول الطبى إلى القول إن "مراكز بحوثنا تعمل بجد على هذا الجانب، وأعتقد أن الرد سيكون لدينا عاجلا، وليس فى أوقات بعيدة".

 

ووافقت الحكومة الإيطالية، برئاسة جوزيبى كونتى على حزمة بقيمة 2500 مليون يورو للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها 3500 يورو تذهب إلى خزائن الصحة والحماية المدنية.

 

كما تتبع إيطاليا العديد من التدابير الجديدة "الأكثر صرامة"، ومنها محاولة زيادة مركبات النقل العام خلال ساعات الذروة و وقفها فى أوقات أخرى، وتحديد عدد المواطنين الذين يسمح لهم بصعود أيه وسيلة من وسائل النقل العام، فى محاولة لتفادى عدوى فيروس كورونا".

 

وأكدت وزيرة البنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلى عزم الحكومة تبنى مسار تأميم الخطوط الجوية الايطالية أليتاليا)، لإنقاذ الشركة التى تواجه مصاعب مالية وبقيت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا تحت إدارة حكومية خاصة، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

الصحة العالمية

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