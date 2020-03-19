اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 04:15 م
خالد صلاح
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مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدى عند الرجال

الخميس، 19 مارس 2020 04:00 م
مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدى عند الرجال علاج التثدي في مراكز كوينز
تقرير خاص

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التثدي مشكلة كبيرة تواجه أغلب الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتسبب لهم حرجا كبيرا.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر، توضح في حديثها لـ " اليوم السابع" طرق التصدي لمشكلة التثدي عند الرجال.

واوضحت ان مشكلة التثدي بمفهومه البسيط يعني كبر حجم الغدد الثدييه عند الرجال، وحجم تلك الغدد له اربعة مراحل، المرحلة الاولى يحدث بها بروز في الثديين، و المرحلة الثانية بروز في الحجم يصاحبة القليل من الترهلات، المرحلة الثالثة ترهل اكثر، والمرحلة الرابعة يكون شبيه بالثدي الانثوي.

* اسباب التثدي:
 

يحدث التثدي بسبب وراثي  او بدون اي اسباب، فالتثدي مكتسب لان هناك بعض الادوية التي تسبب التثدي، كما ان الاستخدام الخاطىء للادوية يؤدي ايضا للتثدي، مثل تناول الشباب للادوية التي تباع في المراكز الرياضية ( الجيم) من اجل بناء العضلات، فهذه الادوية تسبب في التثدي .

ويتم اكتشاف التثدي بمجرد النظر الي حجم الثدي حيث يشعر الرجل بالاحراج اثناء ارتداء ملابسه.

طرق علاج مشكلة التثدي عند الرجال
طرق علاج مشكلة التثدي عند الرجال

 

* علاج التثدي:

 

لا يمكن التخلص من التثدي بالادوية لانها تعتبرمن مناطق الدهون العنيدة، ولكن يمكن التخلص من هذه المشكلة اما بالتدخل الجراحي عن طريق اسئصال الغدة الثديية، او بإستخدام بوسائل نحت الجسم وشد الجلد، والذي يعود بنتائج مذهلة وناجحة ويستطيع المريض ممارسة عمله بكامل حريته وارتداء ما يحلو له من ملابس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

 عبر "فيس بوك":

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للتواصل--مراكز-كوينز (1)

 

الفريق-الطبي

 


مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

التثدي

الغدد الثديية

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