مديرية أمن الإسكندرية تطلق حملة توعية بعنوان "من فضلكم إلزموا منازلكم"

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان "من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" إيمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.

يذكر أن دشن عدد من المواطنين مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.