مختبر أمريكى يقدم أول اختبار منزلى لفيروس كورونا بـ 165 دولار

وكالات

يوفر مختبر "إفرلي وال" الأمريكي اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بداية من الاثنين المقبل 23 مارس إلى غاية البيوت للراغبين في ذلك.

ويمكن أن يساعد الاختبار في المنزل على تشخيص المزيد من الحالات، بعد أن كانت الفحص يقتصر في البداية على اختبار واحد مقدم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، وأشرفت على تقديمه مختبرات الصحة العامة على مستوى الولايات ، حسبما نشرت قناة الحرة .

ويقدم مختبر " إفرلي وال" ومقره أوستن مجموعة من الاختبارات المتعلقة بمستويات الكوليسترول إلى الخصوبة عند الرجال والأمراض المعدية، والأمراض المنقولة عن طريق العلاقات الجنسية.

ويمكن للراغبين طلب اختبار كوفيد- 19 من موقع المختبر على الإنترنت، بعد الإجابة أولاً على الأسئلة الأساسية حول صحتهم، والأعراض وعوامل الخطر لداء الفيروس التاجي.

ولا يقدم الاختبار لكل من يرغب فيه، بل بإحالة من طبيب مختص، من بين أطباء مجموعة شبكة PWNHealth​، التي تقدم استشارات طبية عن بعد، ولديها عقد مع المختبر.​

وإذا قرر الطبيب (عن بعد) وصف اختبار كورونا لشخص ما، يتصل بالمخبر ليرسل الأخير بدوره اختبارا ثمنه 135 دولارا في غضون يومين، أو دفع 30 دولارا إضافيا لاستلام المجموعة في اليوم نفسه، ليصبح الثمن 165 دولارا دون احتساب الرسوم.

العدة التي تصل الشخص إلى البيت فيها ممسحة خاصة طويلة بما يكفي لأخذ عينات من الجزء الخلفي من منطقة الأنف والحلق، إلى جانب تعليمات حول كيفية ختم عينة المسحة لإرسالها إلى الشركة.

ويمكن للأشخاص أيضا تقديم عينات اللعاب كنسخ احتياطية.