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محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الأسواق وإجراءات التطهير والتعقيم والنظافة

الخميس، 19 مارس 2020 04:24 م
محافظ كفر الشيخ يتابع غلق الأسواق وإجراءات التطهير والتعقيم والنظافة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، غلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق " الموسمية – الأسبوعية- الماشية " بدائرة المحافظة، حيث كان المقرر اليوم إقامة السوق الموسمي وسوق المواشي بمدينة كفرالشيخ، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره، وضبط الطريق الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية للأسواق المخالفة لهذا القرار ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، وتنسيق الوحدة المحلية مع الجهات ذات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق وفقاً للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بناءً علي قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهاز كاشف لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، فى إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا والواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفرالشيخ مع محافظة البحيرة، مشيرًا إلى الاجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، وخاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، وذلك نظرًا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الهدف الرئيسى من نقاط التفتيش هو رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة، والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي التأكد من تطبيق العزل الذاتي كاجراء احترازي، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين بالوحدات الخدمية، ومنع التجمعات بحظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.

 

 

  

 


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